Autunno 2026: arrivederci all'estate, la data precisa non è il 21

Il conto alla rovescia per la conclusione ufficiale della stagione calda è ormai agli ultimi giorni. Contrariamente a quanto spesso si è portati a credere per consuetudine o per approssimazione legata ai calendari civili, il cambio di stagione non cadrà il 21 settembre, ma riserverà le sue ore decisive proprio a metà della settimana.

L'appuntamento astronomico con l'equinozio d'autunno 2026 è fissato in modo preciso per le ore 2:05 di mercoledì 23 settembre. Sarà quello il momento esatto in cui il Sole, nel suo apparente moto annuo lungo l'eclittica, andrà a intersecare l'equatore celeste, passando ufficialmente dall'emisfero settentrionale a quello meridionale della Terra.

Dal punto di vista della fisica celeste, l'equinozio azzera la differenza tra le ore di luce e quelle di buio, segnando l'inizio di una transizione climatica e paesaggistica che accompagnerà il progressivo calo delle temperature e il mutamento dei colori nei parchi e nelle aree rurali del Paese. Con il completamento del passaggio, l'emisfero nord comincerà a ricevere una minore quantità di radiazione solare diretta, inaugurando formalmente il semestre freddo dell'anno.