Serie A, Simonelli: "Ecco quando il VAR deve intervenire. L'ha detto Orsato..."

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Al termine dell'incontro a Lissone con Orsato e gli arbitri, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "È stata una giornata molto positiva, con molta partecipazione. Orsato ha spiegato tutte le parti un po' in discussione, con molta autocritica. Dove gli arbitri hanno sbagliato lo ha fatto vedere e anche lui è arrabbiato quanto succedono certe cose. L'importante è che gli errori non si ripetano".

Si è detto qualcosa sul poco utilizzo del VAR?

"Orsato ci ha spiegato che il VAR deve intervenire quando l'arbitro non vede o vede poco bene. È entrato molto sulla posizione degli arbitri, che devono correre molto di più, an che perché il tempo effettivo è aumentato. Oggi l'arbitro, con questi ritmi, corrono 12 chilometri a partita, più o meno, cosa che prima non succedeva e a differenza dei calciatori l'arbitro non può essere sostituito quando è stanco. È stato apprezzato da tutti, non c'è stato nessun intervento critico. L'importante è sapere quale sia il metro di giudizio, in modo da trasferirlo anche ai giocatori".