Lazio, capitan Zaccagni sulle orme di Immobile: il dato

21.09.2026 10:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, capitan Zaccagni sulle orme di Immobile: il dato
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RASSEGNA STAMPA - La corsia mancina si conferma una delle armi principali della Lazio: da lì sono nate 7 delle 8 reti segnate in Serie A e 18 delle 24 occasioni costruite in avvio di stagione, considerando anche la Coppa Italia. Dopo un’annata senza assist decisivi, Zaccagni è tornato a incidere anche sotto porta, contribuendo al gol per tre partite consecutive, come già accaduto nel febbraio 2025.

Come sottolinea il Messaggero, in appena sei giorni, tra Udinese e Milan, ha inoltre servito due assist su azione, tanti quanti ne aveva realizzati negli ultimi 593. Numeri che confermano il suo peso offensivo: dal debutto con la Lazio nel settembre 2021, Zaccagni è il giocatore più coinvolto nei gol biancocelesti dopo Immobile, con 52 partecipazioni: 32 reti e 20 assist. Contro il Monza arriverà anche il traguardo delle 200 presenze con la maglia della Lazio.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.