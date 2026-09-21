Lazio, capitan Zaccagni sulle orme di Immobile: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La corsia mancina si conferma una delle armi principali della Lazio: da lì sono nate 7 delle 8 reti segnate in Serie A e 18 delle 24 occasioni costruite in avvio di stagione, considerando anche la Coppa Italia. Dopo un’annata senza assist decisivi, Zaccagni è tornato a incidere anche sotto porta, contribuendo al gol per tre partite consecutive, come già accaduto nel febbraio 2025.

Come sottolinea il Messaggero, in appena sei giorni, tra Udinese e Milan, ha inoltre servito due assist su azione, tanti quanti ne aveva realizzati negli ultimi 593. Numeri che confermano il suo peso offensivo: dal debutto con la Lazio nel settembre 2021, Zaccagni è il giocatore più coinvolto nei gol biancocelesti dopo Immobile, con 52 partecipazioni: 32 reti e 20 assist. Contro il Monza arriverà anche il traguardo delle 200 presenze con la maglia della Lazio.