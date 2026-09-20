Lazio-Arezzo sarà a porte aperte? Quando e dove si gioca: le info
20.09.2026 09:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Cinque giorni di stop poi la ripresa per la Lazio a Formello. Quindi domenica, per non perdere il ritmo partita, la prima delle due amichevoli che andranno in scena durante la sosta. La squadra di Gattuso, scrive oggi il Messaggero, giocherà contro l’Arezzo a Formello domenica 27 settembre alle ore 15:00. Sempre secondo il quotidiano non è da escludere che possano essere aperte le porte del centro sportivo, con una decisione definitiva che sarà presa solo nei prossimi giorni.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.