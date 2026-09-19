Lazio, due amichevoli in programma: l'annuncio di Gattuso
19.09.2026 23:57 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ecco il programma per la sosta. L'ha svelato Gattuso in conferenza stampa, dopo la vittoria al Penzo contro il Venezia. Il tecnico ha spiegato che durante la pausa la Lazio giocherà due amichevoli, entrambe a Formello: una domenica prossima contro l'Arezzo, un'altra il weekend successivo contro un ulteriore club di Serie B. Di seguito le sue parole.
"La classifica non ci riguarda. Ora meno 27, dopo possiamo fare tutti i ragionamenti. Assicuriamoci la tranquillità. Ora ci saranno cinque giorni di recupero, poi giochiamo con l'Arezzo domenica a Formello e ne faremo anche un'altra di amichevole, sempre con un club di Serie B. Dopo ti dirò se c'è qualcosa di diverso".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.