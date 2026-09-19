Lazio, festeggia anche Caicedo: cos'ha scritto al triplice fischio - FOTO
19.09.2026 23:40 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
La Lazio vince contro il Venezia. Festeggiano i calciatori in campo, festeggiano i tanti tifosi arrivati al Penzo per supportare la squadra, ma festeggia anche qualche ex d'eccezione. Ad esempio, Felipe Caicedo. L'ex attaccante, rimasto affezionato al mondo biancoceleste anche una volta lasciata la Capitale, ha ricondiviso il risultato del match su X, per poi aggiungere: "Bella Lazio". Valanga di like da parte dei tifosi e una bella serata per tutti.
Bella Lazio https://t.co/xDbeUoYoUS— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) September 19, 2026
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.