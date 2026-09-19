Costacurta a Sky: "La Lazio ha fatto vedere perché è lassù. Va fatto un plauso a..."
19.09.2026 22:55 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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A margine della vittoria della Lazio a Venezia, Alessandro Costacurta nel corso della trasmissione Saturday Night su Sky ha commentato così la prestazione dei biancocelesti: "Mi è piaciuto il Venezia del primo tempo, ma poi la Lazio ha fatto vedere perché è lassù: squadra solida, ci sono certi giocatori che hanno ripreso forza, energia e per questo va fatto un grande plauso a Gennaro Gattuso, è stata una partita divertente".
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.