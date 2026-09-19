Venezia, Stroppa: "Le assenze pesano, spero che chi andrà in campo..."

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Stroppa, tecnico del Venezia, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del calcio d'inizio della sfida con la Lazio. L'allenatore ha riassunto così la settimana di lavoro: "La settimana l’abbiamo trascorsa molto bene. Focus su entrambe le fasi, miglioriamo la realizzazione di quello che creiamo e l’attenzione in fase difensiva. Innanzi tutto non c’è l’opportunità di testare, c’è da far giocare i migliori che possono scendere in campo. Le assenze pesano, ma chi li sostituirà spero faccia bene”.

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