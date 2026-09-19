IL TABELLINO di Lazio Primavera-Juventus Primavera 1-1

19.09.2026 12:57 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Lazio Primavera-Juventus Primavera 1-1

Primavera 1 | 5ª giornata

LAZIO-JUVENTUS 1-1

Sabato 29 settembre, ore 11:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (Roma)

LAZIO U20: Pannozzo, Ciucci (49' Kovac), Santagostino, Battisti, Landi, Pernaselci, R. Bordon, Montano (46' Canali), Eone (75' Mecozzi), Ferrante (85' Avram), Bagordo (46' Milillo).

A disp.: D'Alessio, Gatto, Zangari, Stornelli, Boccardelli, Riggi.

All.: Francesco Punzi

JUVENTUS U20: Huli; Sylla (57' Bellino), Lopez (57' Samb), Sosna (57' Corigliano), Vallana, Borasio, Keutgen, Camara (64' Rigo), Bamballi, Reynaud, Beydts.

A disp.: Nava, Gielen, Bracco, Bellino, Santa Maria, Brancato, De Brul.

All.: Simone Padoin

Arbitro: sig. Simone Gavini (sez. Aprilia)

Assistenti: sig. Nicola Giancristofaro (sez. Lanciano), sig. Fabio D’Ettorre (sez. Lanciano)

Marcatori: 24' Camara (J), 55' Eone (L), 76' Bellino (J)

Ammoniti: 60' Santagostino (L), 67' Bordon (L), 76' Bellino (J), Landi (L)

Espulsi: //

Recuperi: 1' pt, 5' st

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.