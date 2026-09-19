IL TABELLINO di Lazio Primavera-Juventus Primavera 1-1
Primavera 1 | 5ª giornata
LAZIO-JUVENTUS 1-1
Sabato 29 settembre, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (Roma)
LAZIO U20: Pannozzo, Ciucci (49' Kovac), Santagostino, Battisti, Landi, Pernaselci, R. Bordon, Montano (46' Canali), Eone (75' Mecozzi), Ferrante (85' Avram), Bagordo (46' Milillo).
A disp.: D'Alessio, Gatto, Zangari, Stornelli, Boccardelli, Riggi.
All.: Francesco Punzi
JUVENTUS U20: Huli; Sylla (57' Bellino), Lopez (57' Samb), Sosna (57' Corigliano), Vallana, Borasio, Keutgen, Camara (64' Rigo), Bamballi, Reynaud, Beydts.
A disp.: Nava, Gielen, Bracco, Bellino, Santa Maria, Brancato, De Brul.
All.: Simone Padoin
Arbitro: sig. Simone Gavini (sez. Aprilia)
Assistenti: sig. Nicola Giancristofaro (sez. Lanciano), sig. Fabio D’Ettorre (sez. Lanciano)
Marcatori: 24' Camara (J), 55' Eone (L), 76' Bellino (J)
Ammoniti: 60' Santagostino (L), 67' Bordon (L), 76' Bellino (J), Landi (L)
Espulsi: //
Recuperi: 1' pt, 5' st