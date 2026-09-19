Venezia-Lazio, le probabili formazioni: Gattuso riflette sull'undici

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultima gara prima della sosta. La Lazio vola al Penzo per sfidare il Venezia di Stroppa. Gattuso dovrà ancora fare i conti con diversi infortunati, che rientreranno solo dopo la pausa. Mancheranno sicuramente Dele-Bashiru, Marusic e Rovella, ma ma tornerà Doekhi (operato alla mano sinistra, metterà un tutore). Cataldi è tra i convocati, anche se non è al top della forma. Previste tante conferme in difesa, di fronte a Mandas in porta. Giocheranno Floriani, Sutalo, Provstgaard e Nuno Tavares. A centrocampo, viste le assenze, ci sarà ancora spazio per Frattesi, Belahyane e Taylor. I dubbi principali sono in attacco: Cancellieri è in vantaggio su Isaksen a destra, così come Noslin su Pinamonti al centro. È sicuro del posto Zaccagni a sinistra.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams. All.: Stroppa.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen, Gudmundsson, Pinamonti. All.: Gattuso.