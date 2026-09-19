Lazio, Gattuso può fare meglio di chiunque altro: c'è un record nel mirino

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RASSEGNA STAMPA - Cinque giornate, tredici punti: è questo il traguardo che Rino Gattuso può raggiungere questa sera a Venezia. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, alla Lazio basterebbe una vittoria per firmare il miglior avvio di sempre nella storia del club. Nemmeno le squadre capaci di conquistare lo scudetto erano riuscite a partire con un bottino così ricco dopo i primi cinque turni. Per confrontare le diverse epoche, i successi dei campionati in cui la vittoria valeva due punti sono stati ricalcolati con il sistema attuale.

Il tecnico calabrese è già entrato nel ristretto gruppo degli allenatori capaci di partire forte sulla panchina biancoceleste. I 10 punti raccolti nelle prime quattro giornate hanno pareggiato il rendimento di Maestrelli, Eriksson e Inzaghi nello stesso momento della stagione. Prima ancora, con tre vittorie nelle prime tre gare, Gattuso aveva raggiunto Maestrelli e Petkovic, gli unici altri tecnici della Lazio riusciti nella stessa impresa.

Adesso c'è la possibilità di andare oltre tutti. Un successo al Penzo contro il Venezia trasformerebbe un ottimo avvio in un record senza precedenti per il club. Un risultato significativo anche per il percorso di Gattuso, arrivato in estate tra diverse perplessità e capace, almeno in queste prime settimane, di spostare il giudizio soprattutto attraverso i risultati.