Lazio, missione Frattesi: a Venezia cerca il tris in trasferta

RASSEGNA STAMPA - Ha abituato talmente bene che anche una sola partita senza gol sembra quasi un’astinenza prolungata. Frattesi va a caccia del poker in campionato e del tris consecutivo di reti in trasferta. Un traguardo che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non ha mai raggiunto in carriera. Dopo aver punito Bologna e Udinese, il centrocampista vuole continuare a lasciare il segno anche lontano da casa.

I due gol messi a referto nelle ultime uscite esterne sono stati pesanti: due colpi da ko che hanno permesso alla Lazio di portare a casa sei punti. Frattesi si conferma così una risorsa importante anche in fase offensiva, grazie soprattutto alla sua capacità di inserirsi negli spazi e arrivare alla conclusione nei momenti decisivi.

Stasera al Penzo contro il Venezia c’è quindi un’occasione speciale. Frattesi cerca il quarto gol in campionato e, soprattutto, vuole scrivere per la prima volta tre partite consecutive in trasferta con il suo nome sul tabellino. Un altro passo per confermare il suo momento e provare a trascinare ancora la Lazio.