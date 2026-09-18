Italia, Mancini pronto per la convocazioni: dubbio Zaccagni, certezza Frattesi

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RASSEGNA STAMPA - Cresce l’attesa per scoprire quella che sarà la nuova Italia di Roberto Mancini. Nella giornata odierna il ct della Nazionale annuncerà i giocatori che faranno parte della spedizione in cui dovranno affrontare quattro gare. Si parte il 25 settembre (all’Olimpico contro il Belgio) e si chiude il 5 ottobre (a Bologna contro la Turchia).

Come riporta l’edizione de Il Messaggero Mancini ha studiato le gerarchie, ha condiviso con Baldini le scelte sui giovani che dall’U21 passeranno nella Nazionale maggiore come Coppola, Koleosho, Doumbia e Zoma.

Le problematiche di queste prime convocazioni sono legate principalmente agli infortuni e anche agli impegni dell’Under 21 che il 5 ottobre si giocherà il primo posto nel girone per andare agli Europei 2027. Pisilli, Favasulli, Cissé e Liberali per adesso rimarranno nella loro nazionale da cui Mancini ha scelto di prelevare solo Kayode che si unisce in quella zona di campo a Di Lorenzo.

Out invece Palestra oltre a Chiesa, Zaniolo, Locatelli, Orsonlini, Leoni e Buongiorno. Sulle corsie esterne dovrebbero invece operare Zoma, Raspadori e Cambiaghi con Zaccagni che potrebbe rimanere fuori da questa prima infornata di convocazioni. Dall’altro lato Vergara e Inacio possono invece giocare in sostituzione di Zaniolo.

Tre invece i centravanti: Pio Esposito, Kean e Scamacca, fuori per ora Retegui. In corsa anche Maldini, e Sebastiano Esposito. Ci sarà invece in mezzo al campo Frattesi, insieme a Barella, Cristante e Tonali.

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