Europa League, Juventus sul velluto con il Nec: pokerissimo bianconero
La prima giornata di Europa League regala una serata di grande spettacolo ai tifosi della Juventus. I bianconeri allo Stadium battono 5-0 il Nec, in una partita segnata fin dal 9’. A sbloccare il risultato è Nico Gonzalez, stavolta schierato sull’esterno da Spalletti.
Al 24’ è l’altro laterale, Alajbegovic, a raddoppiare, mentre al 35’ su rigore Woltemade, al primo gol in maglia bianconera, porta il risultato sul 3-0. Nella ripresa Celik al 75’ e Kolo Muani all’82’ chiudono i conti con la squadra olandese.
Sugli altri campi spiccano le vittorie di Besiktas, Ferencvaros, Union SG, e Crystal Palace.
Di seguito il programma completo:
Levski Sofia - Salisburgo 0-1
OFI - Hoffenheim 2-0
Celtic - Ferencvaros 1-3
Juventus - Nec 5-0
Viktoria Plzen - Union SG 0-3
Besiktas - Olympique Marsiglia 4-1
Lillestrom - Torreense 1-2
Crystal Palace - Lech Poznan 4-0
Real Sociedad - Bournemouth 1-2