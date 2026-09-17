Europa League, Juventus sul velluto con il Nec: pokerissimo bianconero

17.09.2026 23:15 di  Alessandro Vittori  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Europa League, Juventus sul velluto con il Nec: pokerissimo bianconero
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La prima giornata di Europa League regala una serata di grande spettacolo ai tifosi della Juventus. I bianconeri allo Stadium battono 5-0 il Nec, in una partita segnata fin dal 9’. A sbloccare il risultato è Nico Gonzalez, stavolta schierato sull’esterno da Spalletti.

Al 24’ è l’altro laterale, Alajbegovic, a raddoppiare, mentre al 35’ su rigore Woltemade, al primo gol in maglia bianconera, porta il risultato sul 3-0. Nella ripresa Celik al 75’ e Kolo Muani all’82’ chiudono i conti con la squadra olandese.

Sugli altri campi spiccano le vittorie di Besiktas, Ferencvaros, Union SG, e Crystal Palace.

Di seguito il programma completo:

Levski Sofia - Salisburgo 0-1

OFI - Hoffenheim 2-0

Celtic - Ferencvaros 1-3

Juventus - Nec 5-0

Viktoria Plzen - Union SG 0-3

Besiktas - Olympique Marsiglia 4-1

Lillestrom - Torreense 1-2

Crystal Palace - Lech Poznan 4-0

Real Sociedad - Bournemouth 1-2

Alessandro Vittori
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Alessandro Vittori
Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.