Ex Lazio | Nuova esperienza per Bastos: ha firmato con il Fortaleza

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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bastos cambia squadra. L’ex difensore centrale della Lazio ha lasciato a titolo definitivo il Botafogo, dove ha giocato per quattro stagioni. Ora ha firmato un contratto con il Fortaleza fino alla fine del 2026. Di seguito il comunicato del club: “Annunciamo la firma definitiva del difensore Bastos fino alla fine del 2026. Nella prima parte dell’anno, il calciatore era al Botafogo, club dove ha giocato per quattro stagioni. Il difensore si è distinto per essere diventato il primo giocatore africano a vincere la Libertadores, nel 2024”.