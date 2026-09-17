Aldair ricorda: “La Lazio mi ha cercato, incontrai Cragnotti e…”
17.09.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nella lunga intervista ai taccuini de Il Corriere dello Sport, l’ex difensore della Roma Aldair ha citato anche la Lazio dell’ex presidente Sergio Cragnotti. Il brasiliano ha ricordato di quando era stato avvicinato proprio al club biancoceleste, senza mai aprire però a un trasferimento sull’altra sponda della Capitale. Di seguito le sue parole: “Sull'aereo per il Brasile incontrai Cragnotti. L’ho ringraziato per l'interesse, però mi sono messo a ridere”.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.