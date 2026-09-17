Lazio, Cardone: "Credo Pinamonti possa partire titolare contro il Venezia. E su Icardi..."

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Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per fare un punto sul mercato degli svincolati e per parlare della prossima partita della Lazio a Venezia, soprattutto riguardo chi potrebbe partire titolare in attacco. Di seguito le sue parole: "Su Icardi c’è il Tottenham ora, la Lazio ha fatto la sua scelta. Se Pinamonti e Noslin non dovessero dare segnali, chissà. La sosta lunga interessa agli agenti degli svincolati, così come ad alcuni club".

"Il Milan visto ieri fa aumentare i rimpianti, Amorim continua a fare confusione, sta facendo scelte strane. L’attacco contro il Venezia? Se Pinamonti si è allenato al 100% credo possa partire titolare, nonostante il gol di Noslin. Anche per prendere fiducia".