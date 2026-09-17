Belahyane ritrova il Venezia: dove tutto ebbe inizio per conquistare la Lazio

RASSEGNA STAMPA - C’è anche Reda Belahyane tra le note liete di questo avvio di stagione in casa Lazio. L’infortunio di Rovella e il recupero posticipato di Cataldi hanno spalancato infatti la strada della momentanea titolarità all’ex Verona, che ha risposto immediatamente presente.

Sabato sera contro il Venezia tornerà a giocare lì dove a febbraio 2025 iniziò la sua avventura con la maglia della Lazio, contro la squadra più affrontata in carriera e con un traguardo importante nel mirino, che verrà raggiunto da Belahyane anche solo scendendo in campo da titolare.

Mai nella sua avventura alla Lazio infatti il centrocampista aveva giocato tre gare di fila con la maglia biancoceleste, come riporta l’edizione odierna del Messaggero. Ci riuscirà ora Belahyane, sfruttando le difficoltà fisiche di Cataldi e Rovella e con l’ambizione di convincere Gattuso, come fatto del resto all’Olimpico viti i complimenti pubblici del tecnico, per ritagliarsi uno spazio sempre più da protagonista.