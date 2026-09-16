Lazio, Cataldi è una risorsa in più: Gattuso aspetta Marusic e Rovella
16.09.2026 10:00 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - L'infermeria va svuotata. Danilo Cataldi è tornato a disposizione di Gennaro Gattuso, anche se la convocazione contro il Milan è stata più simbolica. Quante difficoltà a centrocampo: dopo l'infortunio di Nicolò Rovella, il tecnico biancoceleste ha rilanciato Reda Belahyane e il calciatore ha risposto in maniera più che positiva. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Rovella sfrutterà lo stop del campionato per rimettersi a disposizione, così come Marusic. Doekhi, invece, tornerà grazie all'utilizzo di un tutore protettivo.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.