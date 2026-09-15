Serie A, incontro a Lissone tra gli allenatori e Orsato: ecco quando

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Lunedì a Lissone sarà tempo di primo bilancio per Daniele Orsato. Il designatore arbitrale della CAN incontrerà infatti gli allenatori di Serie A per fare il punto sull’avvio di stagione e confrontarsi sulle principali indicazioni date agli arbitri nelle prime giornate di campionato.

L’appuntamento servirà a mettere sul tavolo episodi, interpretazioni e novità regolamentari emerse in queste settimane, ma anche a raccogliere osservazioni e richieste da parte dei tecnici. Un confronto diretto che rientra nella linea di maggiore dialogo tra il mondo arbitrale e quello delle squadre, perseguita da Orsato fin dall’inizio del suo mandato.

Tra i temi attesi, anche la gestione (molto oculata) del VAR, il metro disciplinare e l’applicazione delle nuove direttive introdotte in questa stagione, che hanno portato a un aumento del gioco effettivo, con soddisfazione di tutti. L’obiettivo è arrivare a una maggiore uniformità nelle decisioni e chiarire eventuali dubbi prima che il campionato entri nella sua fase più calda.