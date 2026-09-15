Lazio, Giordano: "Questa squadra ha ridato entusiasmo ai tifosi"

"Questa squadra ha ridato entusiasmo ai tifosi, riportando l’attenzione anche su quello che riguarda il campo. Prima era tutto tranne che calcio. Le vicende extra-calcio, poi, avranno la nostra attenzione rispetto a quelli che saranno gli sviluppi". Ha esordito così Bruno Giordano, intervenuto a Radiosei per commentare alcuni temi caldi della giornata e la prestazione dei biancocelesti contro il Milan.

Proseguendo l'analisi, l'ex calciatore ha aggiunto: "Il piccolo neo che può aver avuto la Lazio contro il Milan è stato quello di pensare di poter pressare come il primo tempo. Avrei corretto il modo di giocare, tenuto più le distanze, gestito più il pallone. Poi c’è anche la reazione dell’avversario, anche il Milan doveva dare un segnale di reazione".

"Tecnicamente a questa squadra per essere competitivi per l’Europa devi aggiungere qualità e gol in avanti. Il calcio va in quella direzione. Oggi tutti prendono gol, si cura peggio la fase difensiva e ci sono meno interpreti che sanno difendere. Con un grande attaccante ed un grande esterno offensivo di destra sei un’altra squadra. Con Scamacca e De Ketelaere cambia il volto”.

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