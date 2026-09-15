Lazio, Pastore: "Aspetto di vedere Gattuso che risponde a Lotito"

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Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nella consueta diretta di Fontana di Trevi, insieme a Fernando Siani e Riccardo Trevisani, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del lavoro di Gennaro Gattuso, che ha avuto un inizio positivo alla guida della Lazio. Di seguito le sue parole:

"Gattuso ha già intuito la complessità dell'ambiente Lazio, come Fabiani che dice "minimo in Europa". Gattuso, come Sarri, non ha problemi, era copromesso fino a pochi mesi fa, non deve far finta di essere ciò che non è e dice "non ci rompete le scatole". Il gruppo è dalla sua, sa bene che da Frattesi in giù sono tutti giocatori che avevano bisogno dell'elmetto, la Lazio ha bisogno di questo e persino il disturbo interno stimola Gattuso. Aspetto di vedere Gattuso che risponde a Lotito".