Icardi alla Lazio? Marcolin dice la sua: “Attenzione a un dettaglio”
15.09.2026 14:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - C’è spazio anche per affrontare il possibile arrivo di Icardi alla Lazio nella lunga intervista rilasciata da Dario Marcolin sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Questo il pensiero dell’ex calciatore biancoceleste sull’attaccante argentino e sulle chance di miglioramento della Lazio: “Che possa migliorare non c'è dubbio. Che sia necessario qualche innesto è da vedere. In questi casi bisogna stare molto attenti a non rompere gli equilibri interni, specie se le cose vanno bene”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.