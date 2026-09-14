Calciomercato Lazio | Di Marzio conferma: "Ripresi i contatti con Icardi"

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Torna prepotentemente in orbita Lazio il nome di Mauro Icardi. A rilanciare alcune novità è stato Damiano Er Faina, secondo cui Gattuso ora starebbe aprendo all'arrivo del centravanti argentino, attualmente svincolato. Va ancora trovato l'accordo, ma i contatti tra le parti sono ricominciati. A confermarlo è stato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio: "Ripresi i contatti con l’agente di Icardi: l’argentino ora è più propenso al trasferimento", ha scritto su X. L'ex Inter quindi adesso sarebbe più propenso a trasferirsi nella Capitale rispetto alle scorse settimane.