Lazio, Doekhi si è operato ma prova a rientrare: ora punta il Venezia

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RASSEGNA STAMPA - Doekhi punta il rientro contro il Venezia. In settimana farà un tentativo, a partire dalla ripresa di martedì pomeriggio. Venerdì si è operato alla mano sinistra sinistra, il giorno prima aveva riportato una frattura "spiroide del secondo metacarpo". Come riportato da Il Corriere dello Sport, ce la dovrebbe fare per rientrare prima della sosta e rivedersi subito tra i convocati al Penzo. Ovviamente per giocare avrà bisogno di un tutore speciale che possa proteggerlo. Starà poi a Gattuso scegliere tra l'olandese e Sutalo chi farà coppia con Provstgaard.