GOSSIP | Ilary Blasi e Bastian Muller oggi sposi: tutto quello che c'è da sapere
13.09.2026 15:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Finalmente il grande giorno è arrivato. Ilary Blasi e Bastian Muller sono pronti a dirsi sì, oggi 13 settembre 2026,nella meravigliosa cornice di Ravello, in Costiera Amalfitana. La cerimonia si svolgerà con il rito civile nel pomeriggio a Palazzo Tolla, storico edificio del XII secolo che oggi ospita la sede del Comune di Ravello... <<< IL MATRIMONIO DI ILARY BLASI >>>
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