Lazio | "Una bella battaglia": il commento di Provstgaard dopo il Milan - FT

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Oliver Provstgaard cresce, la Lazio prende fiducia. Il 2-2 dell’Olimpico contro il Milan ha lasciato qualche rimpianto per una vittoria sfumata, ma anche la consapevolezza di una squadra capace di reggere l’urto e giocarsela fino in fondo contro un avversario di primo livello. Il dato, del resto, parla chiaro: 10 punti conquistati nelle prime quattro gare, un bottino che certifica il momento positivo dei biancocelesti.

E in questo percorso c’è anche la crescita di Provstgaard, sempre più coinvolto e protagonista con la maglia della Lazio. Il danese guarda già avanti e, dopo la battaglia dell’Olimpico, ha scelto i social per mandare un messaggio all’ambiente e tenere alta la tensione in vista dei prossimi appuntamenti: "Una bella battaglia", questo il messaggio dell'ex Velje. Poche parole, ma significative, accompagnate dalle immagini della sfida contro il Milan.