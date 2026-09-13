Lazio, a Cancellieri piace... il portoghese: il dato curioso sui tecnici del Milan

Matteo Cancellieri ha aperto la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan, siglando il gol che ha portato in vantaggio i biancocelesti. Si tratta del suo terzo timbro contro i rossoneri, ma c'è un dato ancor più curioso.

Come riportato dal giornalista Giuseppe Pastore, Cancellieri sembra avere una predilezione per gli allenatori portoghesi che allenano il Milan. Il centro contro il Milan di Amorim è solo l'ultimo (il terzo in carriera contro i rossoneri): quando indossava la maglia del Parma, nella stagione 2024/25, Cancellieri ha segnato sia all'andata che al ritorno contro il Diavolo.

Nella prima sfida sulla panchina del Milan c'era Fonseca, nella seconda c'era Conceicao. Amorim, Fonseca e Conceicao: se il Portogallo coincide con il rossonero, allora Cancellieri si accende.