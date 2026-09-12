Hernanes: "Lazio coraggiosa, è mancata solo una cosa..."

12.09.2026 22:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Hernanes: "Lazio coraggiosa, è mancata solo una cosa..."
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Anche l'ex Lazio Hernanes, al termine della gara dell'Olimpico tra Lazio e Milan chiusa sul 2-2, ha commentato ai microfoni di Dazn la prestazione della squadra di Gattuso.

"Ho visto una Lazio coraggiosa, perché il primo gol nasce da un filtrante di Tavares. Forza, coraggio, gioco, l'unica cosa che è mancata è stata mantenere il risultato".

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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