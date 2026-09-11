Lazio, Gattuso e il ruolo di Gudmundsson: ecco il suo pensiero

Ai microfoni di Dazn, per il media day dedicato alle televisioni, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato delle mosse di mercato della società. In particolare si è soffermato su uno degli ultimi arrivati, ovvero Albert Gudmundsson, che ha già segnato il suo primo gol in biancoceleste contro l'Udinese. Di seguito le sue parole.

"In attacco dobbiamo migliorare negli ultimi venti-venticinque metri. I numeri ce lo dicono e si è visto nelle prime partite. Abbiamo la possibilità e la capacità di migliorare. Tutti i giocatori che si occupano nella fase offensiva devono essere bravi. È arrivato Gudmundsson, è andato via Dia che era molto bravo a legare il gioco e ci dava una mano in fase offensiva e difensiva. Gud farà parte degli altri giocatori che ho davanti, lui può giocare come falso nove, esterno... Bisognerà entrargli nella testa per capire dove ci può servire".