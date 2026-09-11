Lazio, l'entusiasmo di Leite: "Nuovi colori, nuovo capitolo" - FOTO

Le emozioni sono tante anche per Diogo Leite che si è unito al gruppo di Gattuso negli ultimi giorni. Il portoghese, in attesa del debutto con la maglia della Lazio, ha provato a riassumere le sensazioni provate in questi primi giorni a Formello con la squadra e con la società.

Un carosello di scatti, i più importanti di alcuni momenti vissuti finora alla Lazio accompagnati dal messaggio: "Nuovi colori, nuovo capitolo. Felice di essere qui. Forza Lazio!".

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