Mondiali 2030, la sede della finale è già un caso: la situazione

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La scelta della sede della finale dei Mondiali 2030 sta già diventando un caso. Infatti, la competizione sarà organizzata da Spagna, Marocco e Portogallo, ma ancora non è stato definito il luogo che ospiterà la partita più importante del torneo.

Come riporta Tuttomercatoweb, nelle ultime ore il presidente della Federazione marocchina Fouzi Lekjaa aveva dichiarato che la finale si sarebbe disputata a Casablanca nel futuro stadio Hassan II. Di risposta, la FIFA è intervenuta a RMC Sport, ribadendo che la decisione sulla sede della finale sarà presa a tempo debito.

Il dibattito potrebbe avere un risvolto politico: Lekjaa è un sostenitore di Gianni Infantino per la sua rielezione alla presidenza FIFA nel 2027, e si ipotizza che in caso di vittoria potrebbe valutare l'assegnazione della finale proprio al Marocco. La FIFA, tuttavia, sceglie di non sbilanciarsi ancora.