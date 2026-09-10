Milan, buone notizie per Amorim verso la Lazio: recuperato Gabbia
10.09.2026 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Un sorriso per Ruben Amorim. Si svuota l'infermeria del Milan: è tornato ad allenarsi Matteo Gabbia, come riportato da gianlucadimarzio.com. In vista della gara di sabato contro la Lazio, il centrale rossonero ha ripreso a lavorare in gruppo con il resto dei suoi compagni. Viaggia quindi verso una convocazione per la partita dell'Olimpico, valida per la quarta giornata di campionato. Negli ultimi giorni era rimasto ai box per un problema al caviglia, che adesso sembra definitivamente alle spalle.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.