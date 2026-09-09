Lazio - Milan, scelto l’arbitro del match: la designazione
09.09.2026 12:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Federico De Luca 2024
Quarta giornata di campionato alle porte. Primo big match della stagione per la Lazio di Gattuso, che sarà impegnata sabato 12 settembre alle ore 18:00 nella gara casalinga contro il Milan. Proprio in vista del match l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la gara contro i rossoneri.
L’arbitro sarà il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Gli assistenti saranno Rossi C. e Di Gioia con Guida quarto uomo. Al Var ci sarà Meraviglia con Aureliani come Avar. Di seguito la designazione completa.
Arbitro: Marcerano (sez. Genoa)
Assistenti: Rossi C. - Di Gioia
IV Uomo: Guida
VAR: Meraviglia
AVAR: Aureliano
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.