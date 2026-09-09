Lazio - Milan, scelto l’arbitro del match: la designazione

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© foto di Federico De Luca 2024

Quarta giornata di campionato alle porte. Primo big match della stagione per la Lazio di Gattuso, che sarà impegnata sabato 12 settembre alle ore 18:00 nella gara casalinga contro il Milan. Proprio in vista del match l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la gara contro i rossoneri.

L’arbitro sarà il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Gli assistenti saranno Rossi C. e Di Gioia con Guida quarto uomo. Al Var ci sarà Meraviglia con Aureliani come Avar. Di seguito la designazione completa.

Arbitro: Marcerano (sez. Genoa)

Assistenti: Rossi C. - Di Gioia

IV Uomo: Guida

VAR: Meraviglia

AVAR: Aureliano