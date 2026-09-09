Lazio, la rivincita degli esclusi: Gattuso guida il riscatto

09.09.2026 09:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, la rivincita degli esclusi: Gattuso guida il riscatto
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RASSEGNA STAMPA - Tre partite, nove punti e una Lazio che sembra diversa dal passato. Il segreto è soprattutto nel gruppo, quell’unità già sottolineata da Zaccagni dopo il ko con il Mantova. Da Bologna in poi è scattata una reazione che ha portato i biancocelesti in testa alla Serie A: un avvio, evidenzia il Messaggero, riuscito in precedenza soltanto a Maestrelli e Petkovic.

A Udine il ribaltone porta le firme di Frattesi e Gudmundsson, due giocatori arrivati con una forte voglia di riscatto. L’ex Inter ha scelto Roma per tornare protagonista dopo essere finito ai margini, mentre l’islandese, contestato a Firenze, ha trovato subito l’amore dei tifosi biancocelesti. Gattuso lo sta utilizzando come jolly, pronto a ricoprire più ruoli.

Anche Tavares e Mandas sono rinati. Il portoghese, inizialmente sul mercato, è stato trattenuto da Gattuso e oggi è nuovamente decisivo. Il portiere, dopo la parentesi al Bournemouth, ha conquistato il posto da titolare e ha risposto presente nelle prime tre giornate. Dopo Belahyane e i lampi di Taylor, all’appello manca solo Pinamonti, fermato a Udine da un problema alla caviglia. Anche lui, come Frattesi, ha scelto la Lazio per rilanciarsi.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.