Totti è sicuro: "La Roma è candidata alla vittoria dello scudetto"
08.09.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: ANSA
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"Roma e Inter sono le candidate per il titolo, non diciamo niente e aspettiamo il resto del campionato. Tra 10 o 15 giornate vedremo". Così Francesco Totti, bandiera della Roma e advisor di Maxima Roma, a Rai Sport a margine della presentazione della squadra di basket della Capitale, la Maxima. "Roma non la accantonerò mai, è la mia pelle. Stiamo li, siamo partiti bene e spero possa continuare su questi livelli. La mia una ripicca a chi non mi ha cercato? Non è una ripicca, ma un progetto che mi ha entusiasmato. Sono contento perché per me lo sport viene prima di tutto", conclude. (ANSA).
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.