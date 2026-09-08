Gattuso, Belahyane e Pinamonti: le parole di Rambaudi dopo Udinese-Lazio

All'indomani della vittoria della Lazio in casa dell'Udinese, grazie alle reti di Frattesi e Gudmundsson, Roberto Rambaudi ha commentato la prestazione dei biancocelesti ai microfoni di Radiosei: “I complimenti a Gattuso li faccio per due motivi. In primis perché mi fa vedere una squadra che mi diverta, che crea, ha coraggio, ha idee. E poi ha messo freschezza in questa squadra con Floriani a destra e Tavares a sinistra. In più in questo modo di giocare, Frattesi è un centravanti aggiunto. Fa la differenza lui e fa crescere gli altri."

"Belahyane ha fatto una buona partita, è stato bravo, applicato e anche fisico".

"La Lazio è stata brava ad iniziare forte, dopo ha subito gli strappi degli avversari, poi ha mantenuto la lucidità di fare la partita. Ha vinto meritatamente. Sto vedendo la crescita di questa squadra, da domenica scorsa è cresciuta ancora".

"Pinamonti? Lui non è ancora in grande condizione e la squadra non aiuta in questi casi la punta centrale. Il centravanti si deve adoperare per essere utile. Lui serve a questa squadra, perché manca un giocatore con queste caratteristiche".

"Se devo trovare un neo, dico Isaksen e Cancellieri. Floriani ha gamba, come Tavares dall’altra parte. A sinistra crei, ma destra fai maggiore fatica davanti”.

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