UFFICIALE - Leite è un nuovo giocatore della Lazio: il comunicato

Diogo Leite è un nuovo giocatore della Lazio. Il difensore si è trasferito a parametro zero e ha firmato un contratto di due anni con opzione per il rinnovo biennale. Di seguito l'annuncio del club.

"La S.S. Lazio ufficializza il tesseramento del calciatore Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite, svincolatosi dalla FC Union Berlin lo scorso 30/06/26. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il prolungamento per ulteriori due stagioni sportive".