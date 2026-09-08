UFFICIALE - Leite è un nuovo giocatore della Lazio: il comunicato
08.09.2026 13:48 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Diogo Leite è un nuovo giocatore della Lazio. Il difensore si è trasferito a parametro zero e ha firmato un contratto di due anni con opzione per il rinnovo biennale. Di seguito l'annuncio del club.
"La S.S. Lazio ufficializza il tesseramento del calciatore Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite, svincolatosi dalla FC Union Berlin lo scorso 30/06/26. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il prolungamento per ulteriori due stagioni sportive".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.