DIRETTA - Udinese-Lazio 0-0, secondo cambio obbligato per Runjaic

Serie A Enilive | 3ª giornata

Lunedì 7 settembre 2026, ore 20:45

Bluenergy Stadium, Udine

UDINESE-LAZIO 0-0

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet (38' Kabasele), Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski (15' Miller), Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis.

A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Chakvetadze, Vinciati, Jovanovic.

Allenatore: Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni.

A disposizione: Motta, Renzetti, Noslin, Cancellieri, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Bordon, Sutalo, Serra, Farcomeni, Gudmundsson.

Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Paride Tremolada (sez. Monza); Assistenti: Rossi - Monaco; IV ufficiale: Maresca; V.A.R.: Maggioni; A.V.A.R.: Rutella

Marcatori: //

Ammoniti: 13' Piotrowski (U), 23' Miller (U), 25' Isaksen (L)

Espulsi: //

PRIMO TEMPO

39' - Tiro da lontanissimo di Kamara, Mandas, impreciso nell'intervento, blocca in due tempi.

38' - Secondo cambio obbligato per l'Udinese: esce Solet, dentro Kabasele.

36' - Floriani mura un conclusione da buona posizione di Ekkelenkamp.

25' - Ammonito anche Isaksen per proteste.

23' - Giallo per Miller che ferma Frattesi evitando una ripartenza.

21' - Lazio a un passo dal vantaggio. Errore nel retropassaggio di Vojvoda, Zaccagni anticipa Okoye cercando Pinamonti, ma Miller arriva prima e salva i friulani.

16' - Colpo di testa di Isaksen su cross di Taylor, parabola che termina alta sulla traversa.

15' - Cambio obbligato per Runjaic: fuori Piotrowski, dentro Miller.

14' - Zaccagni ci prova su punizione, ma la sua conclusione termina tra le braccia di Okoye.

13' - Ammonito Piotrowski. Il centrocampsita dell'Udinese ferma Frattesi al limite dell'area: giallo e punizione per la Lazio.

12' - Doppio miracolo di Mandas. Il portiere greco neutralizza una prima conclusioen ravvicinata su Davis e sulla respinta nega il gol anche a Kamara allargando la gamba sinistra.

7' - Mandas ferma Ekkelenkamp sul lancio di Unai Gomez. Lo spagnolo aveva recuperato un pallone sanguinoso su Tavares e ha cercato di servire il compagno sulla corsa, ma il pallone è troppo lungo e preda del portiere biancoceleste.

5' - Primo tiro in porta della Lazio. Nuno Tavares cerca il colpo di testa, la palla rimbalza a terra e viene bloccata da Okoye.

4' - L'Udinese rischia l'autogol. Tavares viene servito da Taylor, si prende il fondo e crossa in mezzo ma la deviazione del difensore avversario manda la palla in corner, sfiorando l'autorete.

3' - Floriani cerca di mandare in porta Pinamonti, ma l'attaccante viene anticipato.

1' - Inizia la partita.

AGGIORNAMENTO 20.35 - La Lazio scenderà in campo con la terza maglia: sarà la prima volta ufficiale in stagione.

AGGIORNAMENTO 20.31 - Termina il riscaldamento. Le squadre fanno rientro negli spogliatoio. A breve sarà tempo di Udinese-Lazio.

AGGIORNAMENTO 20.30 - Anche Gennaro Gattuso ha parlato prima della partita. Il tecnico è intervenuto ai microfoni di Sky. (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

AGGIORNAMENTO 20.10 - Prima della partita tra Udinese e Lazio ha parlato ai microfoni di DAZN il portiere biancoceleste Christos Mandas. (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

Buona sera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Lazio, gara valida per la terza giornata di Serie A 2026/27, in programma alle 20.45 presso il Bluenergy Stadium di Udine. La squadra di Gennaro Gattuso scenderà in campo per cercare il terzo successo consecutivo, dopo la vittoria esterna contro il Bologna e quella casalinga contro il Genoa. Ad affrontarla una squadra ostica come l'Udinese, reduce dalla vittoria contro il Monza e il pareggio contro il Como.