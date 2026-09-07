NEWS | Antonelli domina a Monza: lo scatto con Sinner e non solo diventa virale - FT

Tutti pazzi per Kimi Antonelli e, del resto, non sarebbe potuto essere altrimenti visto che il campione ha conquistato il GP di Monza con la sua Mercedes. L’Autodromo di Monza ha festeggiato Antonelli e sono tantissime le personalità del mondo dello sport e dello spettacolo che, dopo la gara, sono corse dal pilota per celebrarlo... <<< ANTONELLI >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini