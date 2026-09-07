Lazio, i convocati di Gattuso per l'Udinese: c'è Gudmundsson, out in quattro
07.09.2026 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la gara di campionato contro l'Udinese. Assenti Marusic, Cataldi Rovella e Dele-Bashiru, oltre a Patric e Pellegrini che sono fuori dalla lista Serie A. Manca anche Diogo Leite, appena arrivato. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares;
Centrocampisti: Belahyane, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.