Lazio, la campagna abbonamenti non decolla: in arrivo il dato più basso dell'era Lotito

07.09.2026 10:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, la campagna abbonamenti non decolla: in arrivo il dato più basso dell'era Lotito
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RASSEGNA STAMPA - Sono poco più di 200 gli abbonamenti sottoscritti nella finestra riaperta dalla Lazio il 31 agosto e che terminerà alle 23.59 di venerdì. Si entra così nell'ultima settimana utile per aumentare il dato complessivo, fermo a 4.600 tessere, il numero più basso dell'era Lotito.

Un crollo legato alla protesta della tifoseria biancoceleste: nei tre anni precedenti, nonostante le contestazioni alla società, erano state sempre superate le 29mila sottoscrizioni. Un passo indietro enorme che si riflette anche sugli spalti dell'Olimpico.

Il rischio è che siano i tifosi ospiti a trasformare lo stadio in casa propria ed è ciò che potrebbe accadere contro il Milan: nel settore rossonero infatti, spiega il Corriere dello Sport, sono già stati venduti 3.300 biglietti, su 7.500 complessivi staccati finora.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.