Lazio, guarda Bamba Dieng: subito in gol con la Stella Rossa

Sono bastati 17 minuti a Bamba Dieng per segnare il suo primo gol con la maglia della Stella Rossa. All'esordio in campionato, infatti, il centravanti senegalese ha realizzato la rete dell'1-1 contro il Partizan Belgrado, poi battuto 2-1. L'attaccante si è trasferito in Serbia da svincolato dopo che non ha superato le visite mediche con la Lazio. Adesso sembra stare bene, tanto da iniziare alla grande la sua nuova esperienza in Europa.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03