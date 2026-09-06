Italia, Mancini riflette sulle convocazioni: il dubbio su Zaccagni

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RASSEGNA STAMPA - Nell’ultimo weekend di settembre ci sarà la prima sosta per le Nazionali, l’Italia scenderà in campo per disputare la Nations League. Gli azzurri ripartiranno sotto la guida di Roberto Mancini che in queste settimane ha iniziato il tour negli stadi per seguire le partite e nella serata di ieri era presente all’Olimpico per la sfida tra Roma e Atalanta.

Mancini e Scalvini, si legge sul Corriere dello Sport, sono due nomi sicuri per la Nations League. Gaetano è la possibile sorpresa nel ruolo di play, ragionamenti dovranno essere fatti su Lulli e Cristante. Raspadori è un titolare certo, mentre Scamacca cercherà di strappare la conferma in un reparto in cui ci sono già Pio Esposito, Kean e Retegui. Bernasconi rientra tra le alternative a Dimarco.

Le convocazioni, prosegue il quotidiano, saranno diramate nella giornata di venerdì 18. Non risaranno, per infortunio, Chiesa, Zaniolo, Orsolini. Difficile anche la presenza di Bernardeschi, mentre per Politano e Zaccagni deciderà la condizione.

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