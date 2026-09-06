Lazio, da Pinamonti a Frattesi e Gudmundsson: i nuovi sanno far male all’Udinese

06.09.2026 09:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, da Pinamonti a Frattesi e Gudmundsson: i nuovi sanno far male all’Udinese
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RASSEGNA STAMPA - C’è bisogno di ogni aiuto possibile in campo in una stagione complicata, anche di quello che può arrivare da numeri e precedenti. E allora, sottolinea l’edizione odierna del Messaggero, anche lo score dei nuovi arrivati in casa Lazio può aiutare.

Il quotidiano segnala infatti come sia Pinamonti che Gudmundsson e Frattesi abbiano nell’Udinese la propria vittima preferita in carriera. A Udine debuttò in Primavera l’ex attaccante neroverde trovando poi in carriera 5 gol. 

Gli stessi trovati dal centrocampista, che prima di arrivare alla Lazio ha segnato a sua volta 5 gol all’Udinese. È fermo a 3 invece l’ex Fiorentina. Dati che sia Pinamonti che Gudmundsson e Frattesi proveranno a migliorare già domani in Friuli.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.