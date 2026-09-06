Lazio, Diogo Leite riempie un altro slot: come cambia la lista
RASSEGNA STAMPA - Arriverà oggi a Roma Diogo Leite, pronto dopo un lungo accostamento ai colori biancocelesti a indossare finalmente la maglia della Lazio. Il difensore arriva da svincolato dopo la fine del mercato e soprattutto dopo la partenza di Alessio Romagnoli.
Con l’arrivo di Diogo Leite si riempirà anche uno degli slot lasciati liberi dalla Lazio all’interno della propria lista campionato. Come sottolinea l’edizione odierna del Messaggero, infatti, rimarranno liberi due slot oltre a quello potenzialmente dedicato a un Over 23 cresciuto nel vivaio biancoeleste.
Nessun segnale per Patric, il cui rientro è tutto da valutare, né per Pellegrini, per il quale è complicato ipotizzare un reintegro nella lista considerando le parole di Fabiani: entrambi i giocatori continuano per il momento a non far parte della lista Serie A della Lazio.