PRIMAVERA - Lazio, missione primo posto: al Fersini arriva il Parma

PRIMAVERA - Oggi la Lazio Primavera tornerà in campo per la terza giornata di camionato. La squadra di Punzi è attualmente a punteggio pieno dopo le vittorie contro Lecce e Albinoleffe e oggi alle ore 15.00, presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello, cercherà di mantenere la propria imbattibilità anche contro il Parma, approfittando dei passi falsi del Bologna (sconfitta dall'Inter) e della Roma (pareggio contro il Lecce).

BATTERE IL PARMA PER IL PRIMO POSTO - Una vittoria dei biancocelesti contro gli emiliani consentirebbe ai padroni di casa di prendersi la cima della classifica in solitaria, diventando l'unica squadra a punteggio pieno dopo tre partite. Non sarà semplice. Il Parma nelle prime tre uscite si è rivelato avversario ostico fermando la Juventus a Torino per 2-2 e vincendo 4-0 in casa nel derby contro il Sassuolo.