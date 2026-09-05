PRIMAVERA - Lazio, missione primo posto: al Fersini arriva il Parma

05.09.2026 13:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
PRIMAVERA - Lazio, missione primo posto: al Fersini arriva il Parma

PRIMAVERA - Oggi la Lazio Primavera tornerà in campo per la terza giornata di camionato. La squadra di Punzi è attualmente a punteggio pieno dopo le vittorie contro Lecce e Albinoleffe e oggi alle ore 15.00, presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello, cercherà di mantenere la propria imbattibilità anche contro il Parma, approfittando dei passi falsi del Bologna (sconfitta dall'Inter) e della Roma (pareggio contro il Lecce).

BATTERE IL PARMA PER IL PRIMO POSTO - Una vittoria dei biancocelesti contro gli emiliani consentirebbe ai padroni di casa di prendersi la cima della classifica in solitaria, diventando l'unica squadra a punteggio pieno dopo tre partite. Non sarà semplice. Il Parma nelle prime tre uscite si è rivelato avversario ostico fermando la Juventus a Torino per 2-2 e vincendo 4-0 in casa nel derby contro il Sassuolo. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.