Calciomercato Lazio | Diogo Leite, 'Here we go!': la conferma di Romano
05.09.2026 13:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
CALCIOMERCATO LAZIO - E anche la conferma di Fabrizio Romano - con il solito "Here we go" - è arrivata. Diogo Leite sarà un nuovo giocatore della Lazio. Il centrale portoghese, stando a quanto scrive l'esperto di mercato, firmerà un contratto triennale, con opzione di rinnovo per un'altra stagione.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.