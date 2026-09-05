Calciomercato Lazio | Diogo Leite, 'Here we go!': la conferma di Romano

CALCIOMERCATO LAZIO - E anche la conferma di Fabrizio Romano - con il solito "Here we go" - è arrivata. Diogo Leite sarà un nuovo giocatore della Lazio. Il centrale portoghese, stando a quanto scrive l'esperto di mercato, firmerà un contratto triennale, con opzione di rinnovo per un'altra stagione.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_