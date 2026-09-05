Calciomercato Lazio | Diogo Leite, 'Here we go!': la conferma di Romano

05.09.2026 13:30 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Diogo Leite, 'Here we go!': la conferma di Romano

CALCIOMERCATO LAZIO - E anche la conferma di Fabrizio Romano - con il solito "Here we go" -  è arrivata. Diogo Leite sarà un nuovo giocatore della Lazio. Il centrale portoghese, stando a quanto scrive l'esperto di mercato, firmerà un contratto triennale, con opzione di rinnovo per un'altra stagione. 

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.