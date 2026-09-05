PRIMAVERA - Lazio, Punzi manda in campo Landi: esordio per l'ex Empoli

PRIMAVERA - A inizio secondo tempo della partita tra Lazio e Parma Primavera il tecnico biancoceleste, Francesco Punzi, ha mandato in campo Jacopo Landi. Per il numero 10, arrivato dall'Empoli, è entrato al posto di Mecozzi facendo il suo esordio con il club capitolino.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_