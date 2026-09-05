DIRETTA PRIMAVERA - Lazio-Parma, alle 15.00 il fischio d'inizio: le ufficiali
Primavera 1 | 2ª giornata
LAZIO-ALBINOLEFFE 6-2
Sabato 29 agosto, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Avram, Santagostino Baldi, Battisti, Canali, Pernaselci, Milillo, Touray, Mecozzi, Montano
A disp.: D'Alessio, Landi, Trifelli, Gatto, Zangari, Stornelli, Eone, Kovac, Ferrante, Bagordo, Riggi
All.: Francesco Punzi
PARMA U20: Mazzocchi; Marchesi, Pajsar, Varali, Semedo, Scarlato, Burcar, Diop, Balduzzi, Diallo, Brizi
A disp.: Casentini, Tognaccini, D'Amico, Opoku, Hartley, Alinovi, Venturi, Schreiber, Diagne, Madiq, Avamescu
All.: Nicola Corrent
Arbitro: Ciro Aldi (Lanciano)
Assistenti: Andrea Romagnoli - Sebastian Petrov
Marcatori: //
Ammoniti: //
Espulsi: //
Buon pomeriggio amici e amiche de lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta della partita tra Lazio e Parma, valida per la terza giornata del campionato Primavera 1.