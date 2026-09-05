DIRETTA PRIMAVERA - Lazio-Parma, alle 15.00 il fischio d'inizio: le ufficiali

05.09.2026 14:25 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
DIRETTA PRIMAVERA - Lazio-Parma, alle 15.00 il fischio d'inizio: le ufficiali

Primavera 1 | 2ª giornata

LAZIO-ALBINOLEFFE 6-2

Sabato 29 agosto, ore 11:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Avram, Santagostino Baldi, Battisti, Canali, Pernaselci, Milillo,  Touray, Mecozzi, Montano

A disp.: D'Alessio, Landi, Trifelli, Gatto, Zangari, Stornelli, Eone, Kovac, Ferrante, Bagordo, Riggi

All.: Francesco Punzi

PARMA U20: Mazzocchi; Marchesi, Pajsar, Varali, Semedo, Scarlato, Burcar, Diop, Balduzzi, Diallo, Brizi

A disp.: Casentini, Tognaccini, D'Amico, Opoku, Hartley, Alinovi, Venturi, Schreiber, Diagne, Madiq, Avamescu

All.: Nicola Corrent

Arbitro: Ciro Aldi (Lanciano)

Assistenti: Andrea Romagnoli - Sebastian Petrov

Marcatori: //

Ammoniti: //

Espulsi: //

Buon pomeriggio amici e amiche de lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta della partita tra Lazio e Parma, valida per la terza giornata del campionato Primavera 1. 

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.